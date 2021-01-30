شتوتجارت يفقد خدمات قائده جونزالو كاسترو إسبوعين

أعلن سفن ميسلينتات مدير الكرة بنادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم اليوم السبت أن الفريق سيفتقد جهود قائده جونزالو كاسترو لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب إصابة في عضلات الفخذ.





وتعرض كاسترو للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها شالكه على ماينز 2 / صفر مساء أمس الجمعة، وقد جرى تبديله، وذلك في المباراة رقم 400 للاعب في الدوري الألماني (بوندسليجا).





وقال ميسلينتات "يمكن أن يغيب لثلاثة أو أربعة أسابيع، لكنه قد يغيب لأسبوعين فقط".





وخرج بورنا سوسا وكونستانتينوس مافروبانوس مصابين أيضا في مباراة أمس، لكن ميسلينتات قال إنه يتوقع عودتهما للمشاركة في المباراة المقررة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الأربعاء المقبل في الدور الثالث من كأس ألمانيا.