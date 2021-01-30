النمسا: الإغلاق ساهم فى تقليل خطر العدوى بكورونا

السبت 30/يناير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
 
أكد وزير الصحة النمساوي، ردولف أنشوبير، أن الإغلاق ساهم إلى حد كبير في تقليل خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرا إلى تسجيل عدد إصابات في غضون أسبوع أقل من 10 آلاف اصابة وذلك لأول مرة منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وأوضح وزير الصحة، في تصريحات اليوم السبت، أن طفرات الفيروس خاصة الطفرة البريطانية تثير بعض القلق، محذرا من تسجيل بلاده نموًا قويًا في نسبة الإصابة بهذه الطفرة.

وأضاف الوزير أن النمسا تسعى إلى خفض معدل الإصابة قريبا إلى 50 حالة لكل مائة ألف مواطن بدلا من المتوسط الحالي، الذي يبلغ 108.9 إصابة، لافتا إلى أن الجوانب الإيجابية التي ظهرت مؤخرا تشمل انخفاض عدد حالات العلاج في المستشفيات.

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