فوز شبان المراغة وهزيمة قفط بالقسم الثالث

السبت 30/يناير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
اسفرت نتائج الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم،
وانطلقت في اليوم السبت، عن فوز فريق نادي اخميم، علي نظيره فريق نادي قفط بهدف دون رد.

ونجح فريق المراغة في تحقيق فوز فريق نادي المراغة علي نظيره مركز شباب البلينا برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

فيما نجح فريق مركز شباب سوهاج في تحقيق فوز صعب علي نظيره فريق مركز شباب نجوع مازن، بهدف نظيف، في المباراة التي استضافها ملعب الاخير.

وفاز فريق البداري علي نظيره فريق نادي الرحلات بهدفين دون رد، التي استضافها ملعب نادي الرحلات.

وواصل فريق شبان المراغة الانتصارات ونجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه علي نظيره فريق نادي مكة المكرمة برباعية مقابل هدف.



1_شبان المراغة 19 نقطة
2_نادي اخميم 17 نقطة
3_نادي قفط 15 نقطة
4_شعب قوص 15 نقطة
5_البداري 14 نقطة
6_المراغة 14 نقطة
7_ابو تيج 11نقطة
8_اهلي المنشأة 11 نقطة
9_الرحلات 9 نقاط
10_البلينا 9 نقاط
11_مكة المكرمة 8 نقاط
12_شباب سوهاج 8 نقاط
13_نجوع مازن نقطتين

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