حمزة نمرة يحتفل بتصدر أغنية "فاضي شوية" الأكثر شيوعا عبر "يوتيوب"

السبت 30/يناير/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
احتفل الفنان حمزة نمرة، بتصدر أغنيته "فاضي شوية" قائمة الأكثر شيوعا على يويتوب ميوزك، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث نشر "نمرة" صورة لـ تصدر الأغنيه وعلق عليها قائلًا:" #فاضي_شوية تتصدر قائمة الأغاني الأكثر شيوعًا على يوتيوب ميوزيك حول العالم، كل الشكر ليكم".

في سياق متصل، اقتربت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، من كسر حاجز الـ 30 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام.. سيبنا الوقت يعدي أوام.. ما حسبناش اللحظة الجاية.. دا اسمه كلام.. عيشنا العمر نربّي حمام.. بس نسينا نقوم غيّة.. ومايهمكش عادي.. اسمع مني الساعة دي.. مش وقت عتاب أو لوم".

فيها ايه لو نرجع تاني.. وبدل ما تكون وحداني.. تسندني معاك ونقوم.. فاضي شوية.. نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة.. وخلّي حساب الضحك عليّا".

يذكر أن أغنية "فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب.
حمزة نمرة يحتفل بتصدر أغنية "فاضي شوية" الأكثر شيوعا عبر "يوتيوب"
حمزة نمرة يحتفل بتصدر أغنية "فاضي شوية" الأكثر شيوعا عبر "يوتيوب"
حمزة نمرة يحتفل بتصدر أغنية "فاضي شوية" الأكثر شيوعا عبر "يوتيوب"
حمزة نمرة يحتفل بتصدر أغنية "فاضي شوية" الأكثر شيوعا عبر "يوتيوب"
حمزة نمرة يحتفل بتصدر أغنية "فاضي شوية" الأكثر شيوعا عبر "يوتيوب"
حمزة نمرة يحتفل بتصدر أغنية "فاضي شوية" الأكثر شيوعا عبر "يوتيوب"

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