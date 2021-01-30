عاجل.. رفض دعوى وقف نقل تماثيل الكباش من معابد الكرنك لتزيين ميدان التحرير

السبت 30/يناير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
هدير حمزة

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم السبت، برفض الدعوي المطالبة بوقف عملية نقل لعدد ٤ من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بينمعابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

وأكدت الدعوى، نظرًا لخطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرًا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.
واستندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.
وذكرت، أن هناك خطورة على نقل تلك الآثار ويهدد سلامتها ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

أخبار تهمك

زفاف إلى الجنة.. تفاصيل وفاة "عروسة" قبل زفافها بساعات في بني سويف

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

أشرف قاسم يرفض عودة نجم الزمالك السابق إلى القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ أقل من ساعتين

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ يوم

مفاجآت في تشكيلة بيراميدز أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ 19 دقيقة

فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

08:05 م

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

08:30 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

05:34 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات