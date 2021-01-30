الصحة: 10 آلاف مواطن سجلوا خلال ساعة البث التجريبي للموقع الالكتروني لتلقي اللقاح

السبت 30/يناير/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال آيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن الموقع الرسمي للتسجيل لتلقي اللقاح جاهز وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وأضاف "صلاح" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية رانيا هاشم مع ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن تفاعل المواطنين مع موقع تسجيل لقاح كورونا في أول ساعة من البث التجريبي كان مطمئن للغاية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 10 آلاف شخص خلال ساعة.

وأشار إلى أن هناك ثلاث طرق للتسجيل لتلقي اللقاح أولها الموقع، مستطردًا "سيتم التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني عن طريق الاسم والرقم القومي ورقم الموبايل ومجموعة من البيانات الصحية".

وتابع "أن هناك خط ساخن لراغبي التسجيل للتطعيم يقوموا بالتواصل معه من أجل التسجيل وهو 15335، والطريقة الثالثة هي تحديد بعض المستشفيات التي ستقوم بالتسجيل أيضًا لمن لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا".

وأكد "حققنا طفرة في قواعد بيانات وزارة الصحة مستفيدين من حملة 100 مليون صحة، وسيتم إرسال رسائل للمواطنين بكونهم من الأولوية للبدء بتلقي اللقاح وبموعد التطعيم ومكان تلقيه ضمن المراكز التي قامت الوزارة بتجهيزها".

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