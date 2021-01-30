مهاجم بايرن ميونخ يقترب من الدوري الإيطالي

السبت 30/يناير/2021 - 07:59 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن اقتراب مهاجم بايرن ميونخ من المغادرة عن صفوف الفريق، خلال سوق الميركاتو الشتوي الجاري.

شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، أفادت أن نادي بارما الإيطالي توصل لاتفاق مع البافاري على استعارة المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وأضافت: "يشمل عقد صاحب الـ19 عامًا تفعيل بند أحقية الفريق الإيطالي في شرائه نهائيًا مقابل 15 مليون يورو بشرط بقائه في الدوري الإيطالي".

ومن المتوقع أن يذهب المهاجم الهولندي إلى الأراضي الإيطالية، اليوم السبت، من أجل توقيع على عقود انتقاله لفريقه الجديد، الذي يقع في المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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