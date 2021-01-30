برعاية أمير الشرقية.. تدشين النسخة التجريبية لموقع توظيف إلكتروني

السبت 30/يناير/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر

  

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أنهت جمعية البر النسخة التجريبية لأول موقع توظيف خيري إلكتروني، يهدف لتوظيف الباحثين عن العمل من المتقدمين للجمعية.

وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية أنهت جميع الاستعدادات لإطلاق النسخة التجريبية لأول موقع توظيف خيري إلكتروني بالمنطقة برعاية سمو أمير المنطقة، مبينًا أن الموقع يهدف لتوظيف الباحثين عن العمل من المتقدمين لجمعية البر، إضافة إلى استقطاب الشركات والمؤسسات وعرض الفرص الوظيفية المتاحة عبر المنصة الإلكترونية.

وأبان العفيصان أن موقع التوظيف موقع خيري يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في التنمية من خلال توظيف الموارد البشرية والطاقات الشابة.

 

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