خبيرة تغذية: الميزان أداة غير حقيقية لقياس الوزن

السبت 30/يناير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
خبير تغذية: الميزان قد يؤدي أداة غير حقيقية لقياس الوزن
قال الدكتور أحمد نوبل، خبير التغذية العلاجية، إن الميزان قد يؤدي أداة غير حقيقية لقياس الوزن، معقبًا: "أحيانًا يحدث خطأ في الميزان، خاصة أن الميزان الديجتال في حاجة إلى ضبط مع مرور الوقت، والوزن قبل الفطار، يخالف الوزن بعد الفطار".

وتابع "نوبل"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن أفضل أداة لقياس خفض الوزن هي مقاسات الملابس، معقبًا: "لما ألبس بنطلون مقاسه 40، غير لما ألبس بنطلون مقاسة 38"
وأشار إلى أن الشخص الذي يعاني من مرض السمنة عندما يتبع نظام غذائي صحي، ويجد هناك نتيجة إيجابية، تتغير حياته، معقبًا: "الدايت يتحول لإدمان، ويشعر بسعادة لا يمكن أن يتخيلها أحد".

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