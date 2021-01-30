خبير: أكثر ناس تستجيب للأنظمة الغذائية هم مرضى السمنة

السبت 30/يناير/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور أحمد نوبل، خبير التغذية العلاجية، إن استجابة الاجسام للأنظمة الغذائية تختلف من جسم للآخر، مشيرًا إلى أن مريض السمنة عندما يتبع نظام غذائي صحي، تبدأ الدهون في الحرق من المناطق التي تختزن فيها الدهون مثل منطقة الكرش أو منطقة الأرداف.
وتابع "نوبل"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن أكثر ناس تستجيب للأنظمة الغذائية هم مرضى السمنة، معقبًا: "مرضى السمنة ممكن يحرقوا 10 كيلو في أسبوع أو10 أيام عند اتباع نظام غذائي في البداية، وعند خفض الوزن، الحرق بيكون أصعب"
ولفت إلى أن ثبات الوزن رغم اتباع نظام غذائي لمدة معينة أمر طبيعي للغاية، وكسر ثبات الوزن يكون من خلال ممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أن الحديث على أن الرياضة تؤدي إلى تحول الدهون إلى عضلات أمر خاطئ تمامًا، لأن النسيج الدهني يختلف تمامًا عن النسيج العضلي.

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