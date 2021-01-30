"المصرية للمناعة" تحذر من استخدام الكمامة لأكثر من4 ساعات: تتحول لأداة لنقل الفيروس



وتابع "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حيتاك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الشخص إذا لم يستطع أن يغير الكمامة بأخرى جديدة، فمن الممكن أن نستعمل الكمامة لمدة 6 ساعات، ومن النادر استخدامها 8 ساعات.

ولفت إلى كفاءة الكمامة تقل بعد 4 ساعات من الاستخدام، وإذا كانت ستقلل من انتقال الفيروس بنسبة 95%، فبعد أربع ساعات ستقل كفاءة الكمامة بنسبة 25%، وبعد هذه المدة قد تتحول الكمامة لاداة لنقل الفيروس.



قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الكمامة مهيئة للعمل أربع ساعات في المتوسط وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.