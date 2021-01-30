طبيب يحذر: الكمامة قاتلة عند استخدامها مرة اخرى بعد إعادة خلعها

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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية إن هناك عدد كبير توفى بسبب الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط في 2012 بنسبة 34%، وبعد تحليل سبب وفاة الاطباء، وجدت منظمة الصحة العالمية أن السبب الرئيسي للوفاة هو استخدام الكمامة بشكل خاطئ مثل لمس الكمامة من الامام أو خلعها وارتدائها مرة أخرى.



وتابع "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حيتاك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الكمامة قاتلة عند استخدامها مرة اخرى بعد إعادة خلعها، مضيفًا أن هناك إمكانية لاستخدم كمامة قماشية تغلبًا على الظروف المعاشية، ولكن يشترط ان تكون نظيفة، وعدم ارتدائها مرة أخرى بعد4 ساعات، معقبًا: " على الأقل يكون معايا 4 كمامات سواء طبيبة أو قماش"

ولفت إلى أن الكمامة القماشية غير مهيئة لمنع العدوى بنفس كفائة الكمامة الطبية، معقبًا: "اللي مش قادر يشتري الكمامة الطبيبة، يبطل يشرب سجائر، أو مكالمات في التليفون ويشتري الكمامة الطبية".

