محافظ الدقهلية: صرف 25 مليون جنيه لتطوير قرية أبو صبور ضمن مبادرة "حياة كريمة"

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قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" استهدفت تطوير قرية واحد وهي قرية أبو صبور بالمحافظة بتكلفة تزيد عن 25 مليون جنيه.



وأضاف "مختار" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن المرحلة الثانية من المبادرة والتي بدأت منذ أسبوع سوف تشمل 26 قرية بتكلفة تعدت 3 مليارات جنيه.



وأشار إلى أن تطوير القرى يشمل كافة القطاعات من مياه وصرف صحي وإنشاء ما يقرب من 8 محطات لمعالجة المياه و199 محول كهربائي و17 ألف عمود إنارة، كما أنه سيتم رفع كافة مراكز الشباب ووحدات الصحة.



وأوضح أنه سيتم رصف الطرق الداخلية والتي تصل إلى 400 كيلو متر وتبطين الترع وإنشاء 48 كوبري تصل بين هذه الترع وإنشاء 11 مدرسية تستوعب أكثر من 200 فصل وإنشاء 3 مجازر كون المحافظة من المحافظات الغنية بالثروة الحيوانية.

