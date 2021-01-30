المصرية للحساسية والمناعة تكشف حقيقة عدم تعرض الاطفال للإصابة بكورونا

السبت 30/يناير/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الكمامة تُشترى من مصدر طبي أو من الصيدليات، معقبًا: "مش معقولة أشتري كمامة من واحد ماشي في الشارع بيبيع الـ 3 كمامات بـ5 جنيهات".

وتابع "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حيتاك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الكمامة الدوارة التي تؤجر أمام البنوك ويعاد استخدامها أكثر من مرة خطيرة للغاية، وتؤدي إلى انتقال الفيروس، معقبًا: "في ناس بتلبس الكمامة منظرة، اللي حاططها حولين رأسه، واللي حاطهها تحت ذقنه"

وأضاف أن الحديث على أن الاطفال لا يصابون بفيروس كورونا نوع من أنواع الجهل، معقبًا: " في 3 أطفال ماتوا في مصر بسبب كورونا، وهناك أطفال ماتوا حول العالم بسبب كورونا، كل الفئات معرضة للإصابة بالكورونا"

أخبار تهمك

فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ أقل من ساعتين

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ 19 دقيقة

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ يوم

نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

أشرف قاسم يرفض عودة نجم الزمالك السابق إلى القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

زفاف إلى الجنة.. تفاصيل وفاة "عروسة" قبل زفافها بساعات في بني سويف

منذ حوالي 3 ساعات

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في تشكيلة بيراميدز أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

08:05 م

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

08:30 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

05:34 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات