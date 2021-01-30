المصرية للحساسية والمناعة تكشف حقيقة عدم تعرض الاطفال للإصابة بكورونا

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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الكمامة تُشترى من مصدر طبي أو من الصيدليات، معقبًا: "مش معقولة أشتري كمامة من واحد ماشي في الشارع بيبيع الـ 3 كمامات بـ5 جنيهات".



وتابع "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حيتاك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الكمامة الدوارة التي تؤجر أمام البنوك ويعاد استخدامها أكثر من مرة خطيرة للغاية، وتؤدي إلى انتقال الفيروس، معقبًا: "في ناس بتلبس الكمامة منظرة، اللي حاططها حولين رأسه، واللي حاطهها تحت ذقنه"



وأضاف أن الحديث على أن الاطفال لا يصابون بفيروس كورونا نوع من أنواع الجهل، معقبًا: " في 3 أطفال ماتوا في مصر بسبب كورونا، وهناك أطفال ماتوا حول العالم بسبب كورونا، كل الفئات معرضة للإصابة بالكورونا"

