حقيقة إجراء حورية فرغلي عملية أنفها (صورة)

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انتشرت صورة للفنانة حورية فرغلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجدها في غرفة العمليات وهي محاطة بعدد من الأطباء.



واعتقد الجمهور أن الفنانة حورية فرغلي أجرت العملية، في أنفها والتي كان من المقرر أن تجريها عقب معاناتها بسبب أنفها.



وكشفت تصريحات صحفية، أن الفنانة حورية فرغلي، لم تجري العميلة حتى الآن، ولكنها صورة قديمة من العملية السابقة.



وكانت "فرغلي" قد تحدثت عن حالتها الصحية في مداخلة هاتفية قائله: "اتصدمت لما لقيت الناس اللي كانوا معايا على طول وشغالة معاهم لمدة 10 سنوات ووقفت جنبهم، بقوا مش جنبي.. كنت فاكراهم بيحبوني".



وتابعت حورية: "فقدت الثقة في نفسي كست وممثلة، لأن محدش قدر شغلي وأعمالي، وصعبان عليا نفسي، وقررت أبعد تمامًا ومش عايزة حد يشوفني إلا لما أرجع زي الأول، لأن أنا باكبر في السن وعمري 44 سنة دلوقتي.. لكن برضه فرحانة إني عرفت الناس الكويسة والناس الوحشة، وده درس قاسي واتعلمت منه".