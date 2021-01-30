إيمان العاصي تتألق بالجيم مع أحمد صلاح حسني

السبت 30/يناير/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تألقت الفنانة إيمان العاصي في أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "العاصي" في الصورة أثناء ممارستها الرياضة، داخل الجيم مع الفنان أحمد صلاح حسني.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، في قصة "كله بالحب" بجانب شريف سلامة ولاقت هذه القصة إعجاب الجماهير. وشاركت "العاصي"، في بطولة مسلسل "بخط الإيد" بجانب الفنان أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين وصفاء جلال ومحمد حاتم ومحمد محمود.

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