بينهم لاعب عربي.. 4 نجوم سجلوا "هاتريك" في كأس العالم للأندية

السبت 30/يناير/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يترقب عشاق كرة القدم العالمية وخاصة الجماهير المصرية، انطلاق منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في العاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة فريق الأهلي المصري بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويشارك في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية بجانب الأهلي المصري أندية (بايرن ميونيخ الألماني - الدحيل القطري - أولسان هيونداي الكوري الجنوبي - تيجريس أونال المكسيكي - بطل أمريكا الجنوبية)، وانسحب فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي من البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية منذ إنطلاقها عام 2000 العديد من الأرقام القياسية والانجازات المسجلة بإسم نجوم الساحرة المستديرة من مختلف أنحاء العالم خلال المشاركات السابقة بالبطولة، ومن بين هذه الأرقام المميزة 4 لاعبين فقط سجلوا "هاتريك" في تاريخ البطولة العالمية هم:-

1- لويس سواريز:

يعد الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة السابق وأتليتكو مدريد الحالي، هو صاحب أول "هاتريك" في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل 3 أهداف في مباراة الفريق الكتالوني مع جوانزو إيفرجراند الصيني عام 2015، كما أنه اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة للبطولة بتسجيل 5 أهداف.

2- كريستيانو رونالدو:

الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الحالي، هو اللاعب الوحيد الذي سجل "هاتريك" في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك في شباك فريق كاشيما أنتلرز الياباني في المباراة النهائية للبطولة عام 2016 وفاز فريقه بنتيجة 4 - 2 وتوج بلقب البطولة.

3- جاريث بيل:

الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد السابق سجل ثالث "هاتريك" في تاريخ كأس العالم للأندية في مباراة الفريق المدريدي ضد كاشيما أنتلرز الياباني بالدور نصف النهائي للبطولة عام 2018، وقاد فريقه للفوز بنتيجة 3-1.

4- حمدو الهوني:

تضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا "هاتريك" في كأس العالم للأندية، الدولي الليبي حمدو الهوني نجم الترجي التونسي وهو اللاعب العربي والإفريقي الوحيد الذي سجل "ثلاثية" في مونديال الأندية، وذلك في شباك فريق السد القطري في مباراة تحديد المركز الخامس بالنسخة الماضية من البطولة عام 2019، وفاز فريقه بنتيجة 6-2.

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