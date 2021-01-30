باتشيكو يغلق الباب أمام إستقدام مهاجم أجنبي لخلافة مصطفى محمد

السبت 30/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
استقرت اللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك على غلق ملف  التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه في نقله تدعيم صفوف الفريق الأبيض

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك بقى لنا القرار جاء بعد اقتراب المغربي محمد اوناجم من البقاء في صفوف الأبيض خلال الموسم الحالي.

 واضاف المصدر ذاته بأن بقاء أوناجم جاء بسبب عدم وجود عرض مناسب لبيعه او إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وأختتم المصدر تصريحاته بأن التركيز الساعات القادمة سيكون على التعاقد مع مهاجم محلي بين حسام حسن لاعب سموحة ومروان حمدي لاعب المقاصة ومحمود وادي لاغب بيراميدز.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

مفاجآت في تشكيلة بيراميدز أمام الإسماعيلي

منذ ساعة

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 22 ساعة

فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعة و 26 دقيقة

زفاف إلى الجنة.. تفاصيل وفاة "عروسة" قبل زفافها بساعات في بني سويف

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يسابق الزمالك لحسم صفقة بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ أقل من ساعتين

أشرف قاسم يرفض عودة نجم الزمالك السابق إلى القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في التشكيل الرسمي لقمة مانشستر يونايتد وأرسنال

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يسابق الزمن للمشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام بيراميدز

06:18 م

فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

06:03 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

09:59 م

مفاجآت في تشكيلة بيراميدز أمام الإسماعيلي

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات