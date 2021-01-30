باتشيكو يغلق الباب أمام إستقدام مهاجم أجنبي لخلافة مصطفى محمد

استقرت اللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك على غلق ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه في نقله تدعيم صفوف الفريق الأبيض





وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك بقى لنا القرار جاء بعد اقتراب المغربي محمد اوناجم من البقاء في صفوف الأبيض خلال الموسم الحالي.





واضاف المصدر ذاته بأن بقاء أوناجم جاء بسبب عدم وجود عرض مناسب لبيعه او إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.









وأختتم المصدر تصريحاته بأن التركيز الساعات القادمة سيكون على التعاقد مع مهاجم محلي بين حسام حسن لاعب سموحة ومروان حمدي لاعب المقاصة ومحمود وادي لاغب بيراميدز.