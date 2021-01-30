عمرو دياب مطلوب على "تويتر"

السبت 30/يناير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدر اسم المطرب عمرو دياب، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعدما انتشرت له بعض الصور في الساعات القليلة الماضية، جمعته بالإعلامية اللبنانية إنجي كيوان، في إحدى الحفلات الخاصة بدبي.

وترددت شائعات تفيد ارتباط عمرو دياب بها، ولكنها مجرد شائعات، حيث أن المذيعة إنجي كيوان، متزوجة من زياد فولدجر والذي وجد معهم في الصور.

حيث نشرت الإعلامية انجي كيوان، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائله: "يوم تم قضاؤه مع عمرو دياب.. الأسطورة".

وكان قد شارك الهضبة، جمهوره منذ ايام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو يكشف كواليس حفلته الأخيرة التى أحياها في الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان التسوق، حيث وثق الفيديو مدى تفاعل الجمهور معه خلال الحفل، إلى جانب ظهور ابنته كنزي وابنه عبدالله معه على خشبة المسرح، وقد علق حساب الهضبة على الفيديو قائلا: "ملخص حفل دبي 2021.. خلاصة حفل عمرو دياب على استاد دبي الدولي".


عمرو دياب مطلوب على "تويتر"
عمرو دياب مطلوب على "تويتر"

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عمرو دياب تريند تويتر

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