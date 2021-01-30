تعرف على حقيقة وجود خلاف بين سمية الخشاب ومحمد رمضان





مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

انتشرت شائعات في الأيام الماضية حول وجود خلافات بين الفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب.ونفى الثنائي ذلك من خلال تعليق لسمية الخشاب على صورة من كواليس تصوير مسلسل "موسى"، حيث علقت قائله: "مسافة السكة" عقب تعليق لـ"رمضان" قائلا: "موسى مشتاقلك".