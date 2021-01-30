تعرف على حقيقة وجود خلاف بين سمية الخشاب ومحمد رمضان

السبت 30/يناير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
انتشرت شائعات في الأيام الماضية حول وجود خلافات بين الفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب.


ونفى الثنائي ذلك من خلال تعليق لسمية الخشاب على صورة من كواليس تصوير مسلسل "موسى"، حيث علقت قائله: "مسافة السكة" عقب تعليق لـ"رمضان" قائلا: "موسى مشتاقلك".


مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيلة بيراميدز أمام الإسماعيلي

منذ ساعة

فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعة و نصف

زفاف إلى الجنة.. تفاصيل وفاة "عروسة" قبل زفافها بساعات في بني سويف

منذ أقل من ساعتين

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت في التشكيل الرسمي لقمة مانشستر يونايتد وأرسنال

منذ 33 دقيقة

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

أشرف قاسم يرفض عودة نجم الزمالك السابق إلى القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يسابق الزمن للمشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يسابق الزمالك لحسم صفقة بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يحتفل بتصوير "موسى" ويكشف عن لوك المسلسل

تفاصيل شخصية رياض الخولي في مسلسل "موسى"

محمد رمضان يتصدر البوستر الرسمي لمسلسله "موسى"

محمد رمضان يشوق جمهوره مسلسل "موسى" بصورة من الكواليس

عبير صبري تتألق بالزي الصعيدي من كواليس مسلسل "موسى"

تغيير ملامح هبة مجدي للملامح الصعيدية في مسلسل "موسى" لرمضان 2021

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام بيراميدز

06:18 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

09:59 م

فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

06:03 م

مفاجآت في تشكيلة بيراميدز أمام الإسماعيلي

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات