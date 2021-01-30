تعرفي على أعراض الحمل في الشهر السادس؟
السبت 30/يناير/2021 - 07:11 م
المرأة في الشهر السادس من الحمل تشعر بأعراض معينة وهي تكون في نهاية الثلث الثاني منه، ومن هذه الأعراض ما يلي:
أعراض الحمل في الشهر السادس
- يعاودك الإمساك وتشعرين بمعاناة في التغوط.
- التبول يكون طبيعياً، ولكنه يزداد مع نهاية الشهر.
- حرقان المعدة يبدأ بسبب كبر حجم الجنين.
- يزداد وزنك كيلوجراماً جديداً.
- تزداد رغبتك في الجماع خلال هذا الشهر.
- وشهيتك للطعام تكون مفتوحة.
- يضغط الجنين بحركته على بطنك وقد تشعرين بضيق في التنفس لا يستمر.
- تشتهين أطعمة جديدة، وكأنك في مرحلة الوحم.
- تعاني الحامل من الأرق في النوم بسبب حركة الجنين وكبر حجم بطنها إضافة للتغيرات الهرمونية.
- قلة من النساء يبدأن من الشكوى من ألم في الظهر.