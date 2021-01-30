تعرفي على أعراض الحمل في الشهر السادس؟

السبت 30/يناير/2021 - 07:11 م
الحمل
الحمل
المرأة في الشهر السادس من الحمل تشعر بأعراض معينة وهي تكون في نهاية الثلث الثاني منه، ومن هذه الأعراض ما يلي:

أعراض الحمل في الشهر السادس

- يعاودك الإمساك وتشعرين بمعاناة في التغوط.

- التبول يكون طبيعياً، ولكنه يزداد مع نهاية الشهر.

- حرقان المعدة يبدأ بسبب كبر حجم الجنين.

- يزداد وزنك كيلوجراماً جديداً.

- تزداد رغبتك في الجماع خلال هذا الشهر.

- وشهيتك للطعام تكون مفتوحة.

- يضغط الجنين بحركته على بطنك وقد تشعرين بضيق في التنفس لا يستمر.

- تشتهين أطعمة جديدة، وكأنك في مرحلة الوحم.

- تعاني الحامل من الأرق في النوم بسبب حركة الجنين وكبر حجم بطنها إضافة للتغيرات الهرمونية.

- قلة من النساء يبدأن من الشكوى من ألم في الظهر.

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