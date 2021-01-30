تعرفي على أعراض الحمل في الشهر السادس؟

المرأة في الشهر السادس من الحمل تشعر بأعراض معينة وهي تكون في نهاية الثلث الثاني منه، ومن هذه الأعراض ما يلي:





أعراض الحمل في الشهر السادس





- يعاودك الإمساك وتشعرين بمعاناة في التغوط.





- التبول يكون طبيعياً، ولكنه يزداد مع نهاية الشهر.





- حرقان المعدة يبدأ بسبب كبر حجم الجنين.





- يزداد وزنك كيلوجراماً جديداً.





- تزداد رغبتك في الجماع خلال هذا الشهر.





- وشهيتك للطعام تكون مفتوحة.





- يضغط الجنين بحركته على بطنك وقد تشعرين بضيق في التنفس لا يستمر.





- تشتهين أطعمة جديدة، وكأنك في مرحلة الوحم.





- تعاني الحامل من الأرق في النوم بسبب حركة الجنين وكبر حجم بطنها إضافة للتغيرات الهرمونية.



