بعد تطويرها من شركة استادات.. محافظ كفر الشيخ يفتتح حديقة مركزية مجانية للمواطنين

السبت 30/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
الفجر
افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حديقة مركزية مجانية للمواطنين، بعد أن قامت شركة استادات القابضة، بتطويرها وتجهيزها على مستوى عال، وإهدائها لأهالي المحافظة.

وحضر الافتتاح عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والسكرتير العام أشرف موافي، بالإضافة إلى أحمد رأفت الصاوي مدير شركة استادات فرع كفر الشيخ، وسط كوكبة من قيادات المحافظة والشركة.

وتقام الحديقة على مساحة كيلو متر، وعملت شركة استادات على تطويرها خلال الفترة الماضية، حتى تم الانتهاء من عملية التطوير والتجهيز، وأصبحت تحفة جميلة في وسط المدينة.

وكان محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة، أعلن في وقت سابق أن الدور المجتمعي يأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للشركة، مشددا إلى تحمل الشركة تكاليف تطوير حديقة أخرى في مدينة شبين الكوم،. بالإضافة إلى مركز شباب على طريقة نادي سيتي كلوب.

بعد تطويرها من شركة استادات.. محافظ كفر الشيخ يفتتح حديقة مركزية مجانية للمواطنين
بعد تطويرها من شركة استادات.. محافظ كفر الشيخ يفتتح حديقة مركزية مجانية للمواطنين

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