أستاذ اقتصاديات الدواء: الموجة الثانية من كورونا مرت على مصر بسلام

السبت 30/يناير/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأدوية، إن فعالية لقاحات كورونا متساوية في مواجهة الأعراض الحادة جراء الإصابة بالفيروس وتقي من الوفاة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا فارق بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأدوية، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا مرت بسلام، مؤكدا أن التراجع في عدد الإصابات مستمر بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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