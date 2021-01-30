الملكة ناريمان.. ما لا تعرفه عن الزوجة الثانية للملك فاروق

من هي الملكة ناريمان؟





ناريمان حسين فهمي صادق وشهرتها الملكة ناريمان مواليد 1933، الزوجة الثانية للملك فاروق الأول، وأم ولي عهده الوحيد أحمد فؤاد، الذي تولى العرش وهو لم يتجاوز الستة أشهر تحت لجنة وصاية برئاسة الأمير محمد عبد المنعم.





تزوجت من فاروق وجلست على عرش مصر إلى جواره عام 1951 بعد أن شاهدها الملك فاروق في محل الجواهرجي أحمد نجيب بالصدفة أو بترتيب مسبق وبعد أن فسخت خطبتها من الدكتور محمد زكي هاشم الذي كان يعمل في مجلس الدولة، جلست ناريمان على عرش مصر لمدة اربع عشر شهرًا بدأت سنه 1951 ثم انتهت بتنازل الملك فاروق عن العرش بناء على رغبة الشعب الممثل في قيادة ثورته في سنة 1952، ورحلت معه من الإسكندرية على ظهر الباخرة المحروسة عند خلعه عن العرش إلى إيطاليا.





عرفت الملكات منذ عهد الفراعنه ومصر الدوله الوحيده التي حكمتها 103 ملكة ونحن الان نتحدث عن اخر ملكات الاسره العلويه بعد قيام ثورة اثنين وخمسين اخر ملكات مصر في العصر الحديث هي الملكة ناريمان الزوجة الثانيه للملك فاروق ناريمان حكايه فيها دراما وفيها ضحك وفيها دموع ناريمان فتاه جميلة رقيقه





والدها هو حسين فهمي صادق وكيل وزارة المواصلات وكانت مخطوبه لشاب مصري عائد من بريطانيا معه دكتوراه في القانون هو زكي هاشم وكان أجمل شاب في مصر وعندما عاد من انجلترا ومعه الدكتوراه وذهب لخطبة الانسه ناريمان اهله فرحوا جدا بهذه الخطبه وبدؤوا بالاعداد الى حفل الزفاف ووزعوا دعوات على خمسمئة اسره منهم كبار المسوولين في الدوله وعندما كان دكتور زكي هاشم ياخذ خطبته ناريمان ويترددوا على محل.





من الحظ السيئ للملكة ناريمان كان الملك فاروق بيتردد على هذا المحل، ونزل الملك فاروق على محل المجوهرات ودخل المحل وجلس مع صاحب المحل لكي يرى احدث صيحات المجوهرات وصدفه القدر يمكن دخل الحارس وقال لصاحب المحل ان الانسه ناريمان صادق وهي وخطيبها الدكتور زكي بيسألوا الشبكه اللي اختاروها جهزت أو لسه كانت ناريمان طالبه عقد الماس وبعدها الملك فاروق سأل صاحب المحل قاله ميين ناريمان قاله صاحب المحل دي بنت وكيل وزارة المواصلات مخطوبه لدكتور هاشم وحيتجوزوا وبعد ذلك قاله الملك فاروق طيب انا ادخل الغرفه الملك فاروق فيه عاده يحب يقتني مايملك غيره قاله طيب أنا استنى في الغرفه وكانت الغرفه عبارة عن مخزن صغيير وكان يستطيع الجالس ان يرى الداخل والخارج من المحل وجلس فاروق وشاف ناريمان وفي إحدى مذكرات الملكة ناريمان كانت تقول ان الملك فاروق قال لها أنا من اللحظه الأولى وقعت في غرامك طيب ياسيدي دي مخطوبه المهم هي أخذت خطيبها بعد ان قال لها صاحب المحل انه الشبكه مش جاهزه وطلعت في نفس اليوم بالليل.





وبعد عوده ناريمان وخطيبها من محل المجوهرات كان التلفون بيرن في منزل ابوها وامها الوو ميين عايز الوالد قوليله تلفون من سرايا عابدين الملك عاوز يكلم الوالد استغرب والد ناريمان اخذ السماعه الووو قاله المللك فاروق عايز اجي ازورك المهم قاله الوالد تفضل يا جلالة الملك راح زاروه في البيت وقال له انا عايز اتجوز بنتك قالوا والد ناريمان بس بنتي مخطوبه قاله الملك فاروق دي اللي راح تنقذ المملكة قالوا الوالد إزاي قال له الملك فاروق انا حاط عدة شروط الام فرحت ام ناريمان وتدخلت وقالت ده شرف عظيم يا جلالة الملك وانه بنتها جاهزه وبعد ذالك رفعت سماعه التلفون وكلمت اهل خطيب ناريمان وقالت لهم اعتبروا الخطوبه مفسوخه واحنا مش عاوزين الشبكة اللي ما وصلتش اصلا وبالنسبه للدعوات كانها لم تكن.





والد ناريمان حسين رافض الزواج لانه كان يسمع عن نزوات فاروق وبدا يستشير ويسأل ناس قريبين ويعملوا في سرايا عابدين ومستشارين في الديوان الملكي والجمييع اجمع له انه هذا الزواج مش من مصلحة بنته بس هو مجبر وقالوا له خلاص سلم امرك لربنا وفي نفس اسبوع الخطبه سقط الاب بسكته قلبية ومات وقف الملك فاروق مع الانسه ناريمان في العزاء ومن ثم بدا يتحاور معاها





وكان فاروق له اسلوب جميل بالحديث مع المراة ونجح فاروق انه ينسي هذه الفتاه وهي بعمر سته عشر سنه وهو كان عمره ثلاثه وثلاثين سنه خطيبها السابق الدكتور زكي هاشم وذلك بفضل الهدايه والورود كان يجييب لها الورد اللي تحبه وكانت تقارن بين الملك فاروق الفارس والدكتور زكي الضعيف وكانت تحكي امام زميلاتها وهي بالثانويه انها حتصيير ملكة وبعد تجاوز احزانها من فقد الاب قالها فاروق انه انتي حتسافري مع عمك دول.



