محافظ البحيرة: 350 مليون جنيه تكلفة تطوير 8 قرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" (فيديو)

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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في محافظة البحيرة شملت تطوير 8 قرى في 3 مراكز بتكلفة وصلت إلى 350 مليون جنيه.



وأضاف "آمنة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن مبادرة حياة كريمة ستغير شكل كافة القرى بالمحافظة.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء أعطى تكليفه وبدأنا نضع الخطط التي سيتم من خلالها تنفيذ الخطط، موضحًا أنه تم إنجاز العديد من المشروعات التي تكفل حياة كريمة لكل سكان المحافظة.



وأكد أنه يتم مراعاة معايير الدقة العالية في كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات عبارة عن بناء مدارس كاملة وشق الطرق ورصفها وصرف صحي.

وأوضح أنه تم عمل مشروعات مياه ورفع كافة الوحدات الصحية وعمل كباري ري لربط القرى ببعضها وعمل تبطين للترع والمصارف ونوادي للشباب ومنشآت على أعلى مستوى للوصول إلى رضا أهالي القرية.



