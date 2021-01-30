الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

السبت 30/يناير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن هناك انخفاض ملحوظ في إعداد الإصابات بفيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض الأعداد التي تأتي إلى المستشفيات.

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أنه لا يتم تسجيل إلا الحالات التي توجهت إلى منشآت وزارة الصحة، وتم عمل مسحة لها، وهذا يحدث في جميع دول العالم.

وأوضح أن مصر عضو فاعل في التجارب السريرية التي تمت على لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى تنوع مصادر الحصول على اللقاح مع عدد من الشركات المنتجة للقاح.

وأشار إلى أن مصر وصل إليها 50 ألف جرعة من لقاح كورونا، لافتًا إلى أنه مع الأسابيع المتتالية سوف تصل اللقاحات المتعاقد عليها تباعا، منوها بأنه بدأ تطيعم الاطقم الطبية كاملة، والفئات التالية هما مرضى الأورام والفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مؤكدا أن الموقع الإلكتروني يعمل الآن ومسجل عليه أفراد الاطقم الطبية.

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