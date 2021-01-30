طرق تنسيق "البوت الطويل" في فصل الشتاء.. جربيها

يعتبر البوت الطويل ضمن أبرز صيحات الموضة التي شاهدناها ضمن مجموعات خريف وشتاء 2018‪-2019 وقد تنوعت تصاميمه بشكل لافت ومميز وأكثرها رواجا كانت الموديلات التي وصل طولها أعلى حد الركبة والتي بدت غاية في العصرية والأناقة في آن واحد، وقد اخترنا لك اليوم تشكيلة مميزة من أحدث اصدارات الدور العالمية مع بعض النصائح لتنسيقها بأسلوب شبابي وأنيق.





البوت الطويل في مجموعات هذا الشتاء





تنوعت كبير في موديلات البوت الطويل شاهدناها ضمن مجموعات موسم خريف وشتاء 2018‪-2019 منها المصنوعة من الجلود الطبيعي ومنها من الخمل أو من الأقمشة المطاطية، وقد تنوعت الألوان بين الدرجات الحيادية مثل الأسود والرمادي والبني وبين الدرجات الأكثر حيوية، وشاهدنا أجمل التصاميم لدى كل من "جيانفيتو روسي"، "غوتشي"، "فندي"، "سانت لوران"، "ايزابيل مارانت" وغيرهم.





طرق تنسيق البوت الطويل في الشتاء



