مفاجآت في التشكيل الرسمي لقمة مانشستر يونايتد وأرسنال

السبت 30/يناير/2021 - 06:59 م
ارسنال ومانشستر يونايتد
ارسنال ومانشستر يونايتد
الفجر الرياضي

كشف جونار أولي سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد وميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن التشكيلة الرسمية للفريقين قبل مواجهة الليلة على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

لينو، سيدريك، لويز، بيليرين، هولدينج، مارتينيلي، بارتي، سميث روي، تشاكا، بيبي، لاكازيت

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

دي خيا، وان بيساكا، ليندلوف، ماجواير، شاو، مكتوميناي، فريد، بوجبا، فيرنانديز، راشفورد، كافاني

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رياضة تشكيل مانشستر يونايتد تشكيل ارسنال

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