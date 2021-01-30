فوز الإتصالات وكاسكادا والصف وهزيمة قاسية لأوسيم بالقسم الثالث

السبت 30/يناير/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد


اسفرت نتائج مباريات الأسبوع الحادي عشر، بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث عن فوز الإتصالات خارج الديار على البدرشين برباعية نظيفة، سجل أهداف الإتصالات محمد الفيل (هاتريك) وهشام رأفت، ليواصل الإتصالات الانفراد بالصدارة.

بينما فاز القومي على أوسيم بنصف دستة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف القومي كلا من محمد ناصر (هدفين) ووليد حسن (ترك) وأحمد العوضي (هدفين) وأمين محمد، بينما سجل أوسيم الوحيد اللاعب أيمن ربيع، ليواصل القومي ملاحقة الإتصالات المتصدر.

وفاز كاسكادا على جينيس، بهدف نظيف سجله اللاعب إبراهيم محمد (ضيوف).

وحقق الصف انتصاره الأول بالدوري على حساب الصيد، بهدفين مقابل هدف، سجل هدفين الصف كلا من محمد يحيا (حمو) وهاني فصيح، ومحمد سيف للصيد.

وحقق حلوان العام انتصاره الأول بالدوري على حساب جولدي بهدف اللاعب مصطفي جمعة.

وفاز العياط على بشتيل بهدف نظيف، سجله اللاعب محمد زغلول.

وفاز أبو النمرس بعشرة لاعبين على أكتوبر بهدف نظيف، سجله اللاعب باسم عادل من ركلة جزاء.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الإتصالات 29 نقطة
2- القومي 22 نقطة
3- كاسكادا 22 نقطة
4- العياط 19 نقطة
5- المعادي 17 نقطة
6- أبو النمرس 17 نقطة
7- البدرشين 14 نقطة
8- جولدي 12 نقطة
9- بشتيل 12 نقطة
10- جينيس 11 نقطة
11- مستقبل وطن 9 نقاط
12- الصيد 9 نقاط
13- حلوان العام 9 نقاط
14- الصف 8 نقاط
15- أكتوبر 8 نقاط
16- أوسيم 4 نقاط

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