لاعبو الأهلي ينهون جلسة التصوير الرسمية في مونديال الأندية

انتهى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم من جلسة التصوير الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية، الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي أقيمت داخل مقر إقامة الفريق.





وحرص ممثلو «فيفا» على التقاط الصور الخاصة بتقديم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق واللاعبين.





ويستهل الأهلي مشواره في منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر القادم.



