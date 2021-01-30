لاعبو الأهلي ينهون جلسة التصوير الرسمية في مونديال الأندية

السبت 30/يناير/2021 - 06:53 م
كهربا أثناء جلسة التصوير
كهربا أثناء جلسة التصوير
علي نبوي
انتهى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم من جلسة التصوير الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية، الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي أقيمت داخل مقر إقامة الفريق.

وحرص ممثلو «فيفا» على التقاط الصور الخاصة بتقديم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق واللاعبين.

ويستهل الأهلي مشواره في منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة النادى الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت في تشكيلة بيراميدز أمام الإسماعيلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يسابق الزمالك لحسم صفقة بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي السابق: مصطفى محمد سيعاني في الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعة و 15 دقيقة

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام بيراميدز

منذ ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

زفاف إلى الجنة.. تفاصيل وفاة "عروسة" قبل زفافها بساعات في بني سويف

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم الأهلي يسابق الزمن للمشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 17 دقيقة

أشرف قاسم يرفض عودة نجم الزمالك السابق إلى القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

موسيماني: الدحيل فريق مميز.. والأهلي قادر على الذهاب بعيدا في مونديال الأندية

موسيماني يتسلم تقريرا شاملا عن الدحيل القطري

موسيماني يدعم والتر بواليا في جلسة خاصة

أكرم توفيق يشارك في مران الأهلي بعد سلبية المسحة الطبية

الأهلي يجري مسحة طبية قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

مشاهد من مران الأهلي اليوم استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام بيراميدز

06:18 م

فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

06:03 م

مفاجآت في تشكيلة بيراميدز أمام الإسماعيلي

06:31 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات