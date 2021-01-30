المجد يستعيد القمة وفوز المعمورة وإيتاي البارود ودلفي والدلنجات بالقسم الثالث





أسفرت مباريات الجولة الحادية عشر فى مجموعة الإسكندرية والبحيرة عن فوز المجد على الترام بهدف دون رد سجله خالد فيلكس ليرتفع رصيد المجد إلى 21 نقطة ويستعيد القمة و يتجمد رصيد الترام عند 17 نقطة ويتراجع للمركز الخامس.

وحصد مركز شباب المعمورة ثلاث نقاط غالية بفوزة غزل كفر الدوار بهدف دون رد سجله محمد بيكو ليرتفع رصيد المعمورة إلى 18 نقطة ويتجمد رصيد غزل كفر الدوار عند 7 نقاط.





فاز مركز شباب الدلنجات على رشيدبأربعة أهداف دون رد ليرتفع رصيد الدلنجات إلى 12 نقطة ويتجمد رصيد رشيد عند 7 نقاط.

وواصل دلفى الانتصارات وفاز على حوش عيسى بهدف دون رد سجله كريم شطا ليرتفع رصيد دلفى إلى 10 نقاط بينما يتجمد رصيد حوش عيسى عند 13 نقطة.





وفاز إيتاى البارود على بدر بهدف دون رد ليرتفع رصيد إيتاى إلى 13 نقطة بينما يتجمد رصيد بدر عند 15.

وانتهت مباريات اسكندرية للبترول مع نهضة العامرية و مياه البحيرة مع القبارى و العبور مع كفر بولين بالتعادل السلبى.





وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى. :





1- المجد 21 نقطة

2 - اسكندرية للبترول 20 نقطة

3 - نهضة المعمورة 18 نقطة

4 - مركز شباب المعمورة 18 نقطة

5 - الترام 17 نقطة

6 - بدر 15 نقطة

7 - م ش العبور 14 نقطة

8 - إيتاى البارود 13 نقطة

9 - م ش حوش عيسى 13 نقطة

10 - م ش الدلنجات 12 نقطة

11 - دلفى 10 نقاط

12 - م ش القبارى 10 نقاط

13 - م ش بولين 9 نقاط

14 - مياه البحيرة 8 نقاط

15 - غزل كفر الدوار 7 نقاط

16 - رشيد 7 نقاط .



