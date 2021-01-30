"أمهات مصر" لوزير التعليم: نتمني وضع مطالبات أولياء الأمور في الحسبان

السبت 30/يناير/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وزير التربية والتعليم بإعادة النظر في مطالبات أولياء الأمور ووضعها في الحسبان قبل المؤتمر الذي سيعقده الوزير 14 فبراير المقبل.

 
وأضافت عبير، أن أولياء الأمور يطالبون بجعل الوحدة الأخيرة من المناهج للإطلاع فقط وليس الحذف حتي لا يتم الإخلال بمستوي العملية التعليمية، وذلك لتخفيف عبء كم المنهج الكبير المقرر علي الطلاب في ظل هذا العام الدراسي الإستثنائي بسبب جائحة كورونا والذي أثر بشكل كبير علي مستوي التحصيل التعليمي للطلاب لعدم ذهابهم للمدارس أغلب أيام العام الدراسي.

 
وأوضحت عبير، أن هناك مطالب أخري لأولياء الأمور وهي آداء امتحان المواد الغير مضافة للمجموع من المنزل وليس في لجان داخل المدارس حتي يتم تقليل احتكاك نزول الطلاب، لتقليل العدوة، حتي لو إمتحنوها في بوكلت بالمنزل ويتم تسليمة إلي المدرسة، طالما مواد خارج المجموع.
 
وتابعت: وهناك مطالب أخري بالبعد عن الأسئلة التعجيزية المحيره للطلاب، والتي يختلف عليها أكثر من معلم وهناك أكثر من واقعة علي ذلك في السابق، مطالبة المسئولين بمراعاة ظروف أولياء أمور والطلاب دون الإخلال بمستوي العملية التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن عن عقد مؤتمر يوم الأحد 14 فبراير المقبل لإعلان تفاصيل استكمال العام الدراسي والإمتحانات، الأمر الذي أستنكر فيه أولياء الأمور تأخر عقد المؤتمر إلي ذلك الوقت.

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