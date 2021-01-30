الزراعة تصدر مجموعة إرشادات للفلاحين عند زراعة البصل بداية من الشهر القادم

وجهة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي العديد من الارشادات للمزارعين الذين يقمون بزراعة البصل خلال شهر فبراير القادم؛ لضمان جودة إنتاج محوصلهم

وقالت الوزارة في بيانا لها، إن قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر فبراير.

و تمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي :

ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:

1- منع الرى فى الزراعات المبكرة والتى وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50% تقريبا 2-الأستمرار فى نقاوة الحشائش للزراعات المتاخرة

3- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها للزراعات المتاخرة

ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى :

1-الأستمرار فى نقاوة الحشائش

2- الأنتهاء من اضافة الدفعات السمادية الازمة للمحصول

3- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها

4- استمرار عمليات الرى بانتظام

ج) انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:

1- الأستمرار فى الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة

2-الأستمرار فى زراعة حقول انتاج البصيلات كما بالشهر السابق

3- اضافة الدفعة السمادية الثانية بمعدل 30 وحدة ازوت للفدان او 100 كجم نترات نشادر بعد 15 يوم من الدفعة السابقة (الأولى

د) انتاج بذوز البصل ( البصل الروس)

1- اجراء الرش الوفائى ضد البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وحشرة التربس وذبابة البصل

2- اجراء التسميد حسب المعدلات

3- اجراء عملية الرى بانتظام على ان يكون على الحامى