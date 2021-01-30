قرار من النيابة بشأن العثور على رضيع إمبابة

السبت 30/يناير/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بفحص كاميرات المراقبة، في واقعة العثور على رضيع أمام عقار بإمبابة، والاستماع لشهود العيان للوصول للمتهم.

البداية بتلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاداه تلقيها بلاغ من أهالي منطقة مساكن البلدية بمدينة العمال بدائرة القسم بالعثور على طفل حديث الولادة ملقي أمام أحد العقارات،  وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة وحالته الصحية مستقرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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