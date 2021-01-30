محافظة الجيزة تواصل جهودها لرفع مستوى النظافة والإشغالات

السبت 30/يناير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات مكثفة علي مدار اليوم، لرفع كفاءة الطرق وكافة أوجه الاشغال من الطريق العام نفذت أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملات لإعادة الانضباط بالشارع ومواجهة البناء المخالف.


- وقد قام حي العمرانية بمتابعة أعمال التوسعة والتطوير بشارع ترعه الزمر بالإضافة إلي تركيب بلدورات من شارع الجزائر حتى شارع ناصر بالعمرانية الشرقية وذلك بالجهة الشرقية من المحور تمهيدآ للبدء في أعمال الرصف .


- وفي حي العجوزة جاري العمل علي رصف الطبقة السطحية بشارع جزيرة العرب ضمن خطة المحافظة في تطوير ورصف المحاور والشوارع الرئيسية .

- وفي حي الدقي تم رصد أعمال بناء مخالف بعقار بشارع نادي الصيد " عبارة عن صب مناور " وتم ضبط المشرف علي الاعمال وتحويله للنيابه العسكريه وذلك بالتعاون مع قسم شرطة الدقي والتحفظ علي أدوات البناء .

كما قام الحي بمتابعة أعمال النظافة وتجريد ورفع الأتربة من شوارع " إيران والتحرير و السودان والمساحة وشارع المدارس و منصور مهران والكشافة
وميدان الدقي .

- كما قام حي الهرم بقطاع هضبة الأهرام بحملات النهوض بمستوي النظافة والتصدي لمخالفات البناء شملت رفع مخلفات ونظافة من " القطعة ٦٥ م والقطعة رقم ٨٧ح وتقاطعات عبد الصبور شاهين مع الضغط .
- كما تم سحب معدات تحويل ١٠٩ ك .
- وإيقاف اعمال وسحب معدات تحويل ٢٩٧ ط و ١٤٨ س .

- وإيقاف أعمال وإزالة اعمال مخالفة بالعقار ٢٩٤ د .

- وفي مركز ومدينة أوسيم تم رفع حوالي " ٤٢٥ " طن مخلفات قمامة من خلال حملات النظافة اليومية وذلك علي مستوي المركز والوحدات المحلية التابعة له .

- وأيضآ في مركز ومدينة البدرشين تم رفع حوالي " ٨٥ " طن مخلفات قمامة من طريق مصر اسيوط السريع والمدرسة الاعدادية شارع عباس عناني وأبورجوان بحرى وقبلي إلي جانب متابعة أعمال الصرف الصحى بقرية ميت رهينة .

كما قام المركز بحملة مكبرة أسفرت عن غلق عدد " ٢ " سايبر والتحفظ علي محتوياته ، كما شملت الحملة شوارع " عباس عناني والجمهورية وسعد زغلول .


- وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمشاركة المجتمع المدني في أعمال تطوير الطرق والميادين للآرتقاء بالمظهر الحضاري .

قامت مدينة الحوامدية بتطوير وتجميل مدخل أم خنان وتركيب بلاط الانترلوك بشارع المروة من شارع النهضة أمام مسجد مالك الملك .

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