قريبًا.. حمادة هلال وسعد الصغير في برنامج "ليلة الخميس"

السبت 30/يناير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

يحل كلًا من النجم حمادة هلال، والفنان سعد الصغير، ضيفان في برنامج "ليلة الخميس، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وذلك قريبًا على قناة mbc مصر.


برنامج " ليلة الخميس " يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.

ومن ناحية أخرى يخوض النجم حمادة هلال، الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "المداح" من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.


ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.


وعلى المستوى الغنائى كان آخر أعمال حمادة هلال كليب "آية من الجمال" إخراج عادل سرحان وكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة وتلقى عنها ردود أفعال جيدة، حيث تميز الكليب بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية.


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ليلة الخميس سعد الصغير حماده هلال

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