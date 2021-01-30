مصطفى قمر ينعى وفاة خبير التجميل محمد الصغير

السبت 30/يناير/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعى الفنان مصطفى قمر وفاة خبير التجميل محمد الصغير، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "قمر" قائلا: "‏انعي ببالغ الحزن والاسي صديقي العزيز محمد الصغير ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان".



يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

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