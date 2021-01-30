"الوزير الهادىء".. تعرف على مشوار الدبلوماسي أحمد أبو الغيط (فيديو)

السبت 30/يناير/2021 - 06:38 م
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "TeN"، مساء السبت، تقرير مصور يرصد أهم المحطات في تاريخ السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأوضح التقرير، أنه تم اختيار أحمد أبو الغيط لتولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية في 2016 ليستكمل مشواره الدبلوماسي والذي بدأ عام 1965، وتقلد أبو الغيط العديد من المناصب وكان جزءا من أحداث مهمة شرحته ليطلق عليه الوزير الهادىء.

إقرأ أيضا..
صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه رسائل إلى أشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها 5 سنوات، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبا عاجل.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقا لما تقضي به أحكام ميثاق جامعة الدول العربية.

أخبار تهمك

مفاجآت في تشكيلة بيراميدز أمام الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري

منذ ساعتين و 49 دقيقة

فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعة و 16 دقيقة

زفاف إلى الجنة.. تفاصيل وفاة "عروسة" قبل زفافها بساعات في بني سويف

منذ ساعة و 28 دقيقة

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 21 ساعة

أشرف قاسم يرفض عودة نجم الزمالك السابق إلى القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام بيراميدز

منذ ساعة

نجم الأهلي يسابق الزمن للمشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 18 دقيقة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي السابق: مصطفى محمد سيعاني في الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يسابق الزمالك لحسم صفقة بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام بيراميدز

06:18 م

مفاجآت في تشكيلة بيراميدز أمام الإسماعيلي

06:31 م

فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

06:03 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات