"الوزير الهادىء".. تعرف على مشوار الدبلوماسي أحمد أبو الغيط (فيديو)

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عرضت فضائية "TeN"، مساء السبت، تقرير مصور يرصد أهم المحطات في تاريخ السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.



وأوضح التقرير، أنه تم اختيار أحمد أبو الغيط لتولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية في 2016 ليستكمل مشواره الدبلوماسي والذي بدأ عام 1965، وتقلد أبو الغيط العديد من المناصب وكان جزءا من أحداث مهمة شرحته ليطلق عليه الوزير الهادىء.



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صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه رسائل إلى أشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها 5 سنوات، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبا عاجل.



وأضاف متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقا لما تقضي به أحكام ميثاق جامعة الدول العربية.