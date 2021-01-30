زفاف إلى الجنة.. تفاصيل وفاة "عروسة" قبل زفافها بساعات في بني سويف

كان أهالي قرية "نجع العرب" يستعدون للمشاركة في حفل زفاف أبنة القرية "الاء أبوسيف محمد" 28 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، على زوجها "اسامة سيد" المقيم بقرية الرياض، بمركز ناصر، إلا أنهم فوجئوا صباح اليوم، بصراخ يخرج من منزل أسرة العروس، ليصدموا بنبأ وفاتها.

شهدت قرية "نجع العرب" التابعة لقرية أشمنت بمركز ناصر، شمال بني سويف، اليوم السبت، وفاة فتاة في العقد الثالث من العمر، صباح يوم زفافها، متأثة بإصابتها بتوقف مفاجئ في عضلة القلب "سكتة قلبية".وقال أيمن علي، معلم، من أهالي القرية، أن الحزن ساد قرية "نجع العرب" بالكامل، على وفاة أبنة القرية، التي كنت تستعد لزفافها اليوم، لافتًا إلى أن الوفاة حدثت نتيجة توقف مفاجئ لعضلة "سكتة قلبية" اثناء إستعدادها للزفاف صباحًا.وأضاف، أنه علم من أفراد أسرتها أنهم فوجئوا بتأخرها داخل غرفتها، على غير العادة، وبدخولهم فوجئوا بها مسجاة على الأرض، وبإستدعاء الطبيب أخبرهم بوفاتها، إثر "سكتة قلبية" وتم إستدعاء الدكتور سعيد محمد، مفتش صحة ناصر، الذي أيد كلام الطبيب وأقر بوفاتها لنفس السبب وصّرح بدفن جثتها.وشارك المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، في اداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيدة، وتم تشييع جثمانها في موكب جنائزي مهيب، لمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن عمت القرية بأكملها، وأتشحت نساء القرية الملابس السوداء، حزنًا على وفاتها يوم زفافها، وتحولت "الزغاريد" إلى "نحيب" وبكاء هستيري من هول الصدمة التي ألمت بالجميع.ودخل أفراد أسرتها واصدقائها في حالة إنهيار وبكاء هستيري، من هول الصدمة التي لم تستوعبها هقولهم إلى الآن، غير مصدقين أن "العروسة" التي كانوا يستعدون لزفافها، مساء اليوم، توفيت إثر سكته قلبية مفاجئة، لتتحول فرحهة القرية إلى حُزن كبير قد يدوم طويلًا في نفوس كل من يعرفها.وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورًا للعروسة المتوفاة، على صفحات والمجموعات الخاصة بمحافظة بني سويف، يعلقون على الخبر الصادم، بالدعوات لها بالرحمة والغفرة، وتفاعل متابعو الصفحات واعضاء المجموعات، مع الواقعة وإنهالت التعليقات بالدعاء لها بأن تُزف إلى الجنة وأن يلهم أهلها وأسرتها وعريسها الصبر على صدمتهم، وسط كلمات الحُزن التي شارك بها الألأف.