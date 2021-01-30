الغباشي: محاسبة وزير قطاع الأعمال مطلب شعبي

السبت 30/يناير/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إنه يجب محاسبة وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، علي ما بدر منه من تقصير في حق شركات قطاع الأعمال، مؤكدًا أنه لم يقم بالأعمال المطلوبه والواجبه منه نحو تعديل مسار هذه الشركات وإصلاحها.

وأضاف "الغباشي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه لا بد من محاسبته بالقانون علي نواياه الواضحة ضد القطاع العام وضد الاحتفاظ بأصول الدولة، مشيرًا إلى أن الثابت والواضح من أقواله وتخطيطه أنه يهدف إلى بيع أصول الدولة وهدم مقومات الدولة المصرية.

وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن ما أقرته هيئة مكتب مجلس النواب من حفظ الإستجواب المُقدم من النائب مصطفي بكري ضد وزير قطاع الأعمال أمرًا لاقي رفضًا شعبيًا واسعًا، متابعًا "استجواب الوزير ومحاسبته مطلب شعبي وليس من حق هئية مكتب المجلس حفظ هذا الاستجواب".

وكانت قد كشفت مصادر برلمانية، أن هيئة مكتب مجلس النواب قررت حفظ الاستجواب المقدم من النائب مصطفى بكرى إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حول تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وعدم إدراجة للمناقشة.

جاء قرار حفظ الاستجواب من هيئة المكتب، استنادًا إلى إن قرار تصفية الحديد والصلب، لم يصدر من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ولم يوقع على قرار التصفية، ولكن الذى وقع علية رئيس الشركة القابضة المسئول عن الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة.

جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد شهدت، الأسبوع الماضي، حضور وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، وذلك لعرض برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

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