عاجل.. التخطيط: طرح كراسة شروط تطوير مجمع التحرير قبل النصف الأول من 2021

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اللجنة الوزارية المشكلة لبحث إعادة استغلال مجمع التحرير بعد إخلائه سوف تطرح كراسة الشروط الخاصة بعملية تطويره وفقا لما تستهدفه علي المستثمرين.، قبل نهاية النصف الأول من 2021.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرار في شهر سبتمبر الماضي، بنقل ملكية عدد من الأصول المملوكة للدولة من ضمنهم مجمع التحرير إلى صندوق مصر السيادي، للعمل على الاستفادة من تلك الأصول في دخول مشروعات استثمارية تحقق ارباح بالتعاون مع القطاع الخاص.

وبلغ إجمالي قيمة الاصول التى نقلت لصندوق مصر السيادي نحو 30 مليار جنيه وفقا لاخر تصريحات لوزيرة التخطيط.

جائت تصريحات الوزيرة على هامش عقدت اللجنة الوزارية لتطوير وإعادة استغلال مجمع التحرير والتى تضم وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة السياحة والاثار الى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وبمشاركة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عبر تقنية الفيديو كونفراس وذلك لبحث آخر تطورات المشروع.

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطة الزمنية المقترحة لتطوير مجمع التحرير، و خطوات التنفيذ وفق الدراسات التي أجريت من قبل عدد من المكاتب الاستشارية الدولية لوضع التصورات الخاصة بأفضل الاستخدامات المقترحة.

كما تم استعراض خطة إخلاء مبنى مجمع التحرير بالتنسيق مع محافظة القاهرة والوزارات والجهات التي كانت تشغل المجمع والتي بلغ عددها حوالى 27 جهة، مع التأكيد على ضرورة سرعة إخلاء المبنى وتجهيزه لاستقبال المستثمرين والمطورين الذين سيشاركون في تنفيذ مخططات التطوير.



