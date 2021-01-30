جوي زهّار تطرح مقطوعتها الموسيقيّة الجديدة RAW

السبت 30/يناير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تطرح المنتجة الموسيقيّة وعازفة الغيتار اللبنانيّة جوي زهار مقطوعتها الموسيقيّة الجديدة التي تحمل عنوان RAW، بعدما إستغرق العمل على إنتاجها وتسجيلها عدّة أشهر، وتحمل تلك المقطوعة في طيّاتها الكثير من المميّزات التي طبعت أسلوب زهّار الموسيقي الذي يعتمد بشكل أساسيّ على موسيقى الروك والميتال، مازجةً ذلك ببعض الإيقاعات الإلكترونية المميّزة، مع ومضات من الموسيقى الكلاسيكيّة، وبنبض لافت مستوحى من التسعينيات، ممّا شكّل مزيجاً موسيقياً فريداً ومميّزاً. 


وفي التفاصيل سجّلت زهار المقطوعة في أستوديوهات BC Studios  في العاصمة اللبنانيّة بيروت، وحرصت أن تلعب بنفسها الموسيقى الخاصّة بكلّ الآلات التي تضمّنتها المقطوعة الموسيقيّة، والتي تنوّعت ما بين الكمان، والتشيللو، والغيتار.


وصوّرت زهّار تلك المقطوعة على طريقة الفيديو كليب بفكرة جذّابة ومميّزة إعتمدت فيها على المؤثّرات الضوئية المختلفة وأشرفت عليها شركة Millimeter Pro.  

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