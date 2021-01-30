لأول مرة.. "واسيبك ليه" التعامل الاول لـ"محمد الطوخي" مع علي الحجار









أعرب المطرب والملحن محمد الطوخي عن سعادته البالغة بمشاركته في ألبوم الفنان الكبير علي الحجار "لو عايز" بأغنية تحمل عنوان "وأسيبك ليه" ، والتي تم طرحها أمس علي قناة يوتيوب .









واضاف الطوخي في تصريحات صحفية أنه بالرغم من صداقته الكبيرة بالنجم علي الحجار الا ان هذه الاغنية تعد التعامل الاول بينهما ، وهى كلمات محمد جلال وتوزيع مادو ، مشيراً إلى انه انتهى أيضاً من تلحين أغنية ثانية للحجار تحمل عنوان "الحواديت" ، ومن المقرر أن تكون ضمن ألبومه القادم ، وهى كلمات وائل هلال وتوزيع حمادة الموجي .









ومن جانبه نشر الطوخي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، لينك الاغنية ، وعلق عليها قائلاً : " أول أعمالي في 2021 من البوم المطرب الكبير علي الحجار "وأسيبك ليه" كلمات : محمد جلال ، الحان : محمد الطوخي ، توزيع : مادو ، ميكساج : محمود عزت ، جيتار : مصطفي أصلان ، بيز جيتار أحمد رجب ، قانون : مصطفي عبد الخالق ، صولوهات : محمود شاهي" .



