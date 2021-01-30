لأول مرة.. "واسيبك ليه" التعامل الاول لـ"محمد الطوخي" مع علي الحجار

السبت 30/يناير/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي


أعرب المطرب والملحن محمد الطوخي عن سعادته البالغة بمشاركته في ألبوم الفنان الكبير علي الحجار "لو عايز" بأغنية تحمل عنوان "وأسيبك ليه" ، والتي تم طرحها أمس علي قناة يوتيوب . 


واضاف الطوخي في تصريحات صحفية أنه بالرغم من صداقته الكبيرة بالنجم علي الحجار الا ان هذه الاغنية تعد التعامل الاول بينهما ، وهى كلمات محمد جلال وتوزيع مادو ، مشيراً إلى انه انتهى أيضاً من تلحين أغنية ثانية للحجار تحمل عنوان "الحواديت" ، ومن المقرر أن تكون ضمن ألبومه القادم ، وهى كلمات وائل هلال وتوزيع حمادة الموجي .


ومن جانبه نشر الطوخي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، لينك الاغنية ، وعلق عليها قائلاً : " أول أعمالي في 2021 من البوم المطرب الكبير علي الحجار "وأسيبك ليه"  كلمات : محمد جلال ، الحان : محمد الطوخي ، توزيع : مادو ، ميكساج : محمود عزت ، جيتار : مصطفي أصلان ، بيز جيتار  أحمد رجب ، قانون : مصطفي عبد الخالق ، صولوهات : محمود شاهي" .

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