عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

السبت 30/يناير/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي، وجه بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

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