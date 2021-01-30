خلال جولة محافظ القليوبية وأعضاء النواب: تسليم مستشفى القناطر العام في القريب العاجل

السبت 30/يناير/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه عددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالقناطر الخيرية، الأعمال التي تجري بمستشفى القناطر العام، ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية.

وأكد الدكتور جمال خالد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قرب الانتهاء من الأعمال داخل مستشفى القناطر العام، والانتهاء من كافة التجهيزات وافتتاح المستشفى في القريب العاجل.

من جانبه شرح المهندس إبراهيم كامل نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بشمال القاهرة، الوضع التفصيلي لتوصيل الكهرباء لمستشفى الحروق لإجراء التجارب النهائية لتشغيل المستشفى بشكل كامل قبل التسليم.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عويس، عضو مجلس النواب بالقناطر وقليوب، على التعاون المستمر والضغط بشكل مكثف بالتعاون مع النواب للانتهاء من كافة الأعمال المعطلة بالقناطر الخيرية، لغلق تلك الملفات لتجهيز ملفات، ومشاريع أكبر لتخدم مركز القناطر الخيرية وقليوب.

يشار إلى أن مستشفى القناطر العام، تتكون من دور أرضي، بالإضافة إلى 3 طوابق علوي، ويتكون الطابق الأرضي من استقبال طوارئ وقسم أشعة، والدور الأول يتكون من قسم علاج طبيعي، ومعمل مركزي، وبنك الدم، و4 غرف عمليات، وكافتريا، ويتكون الطابق الثاني من عناية مركزة 29 سرير، و4 غرف عمليات، وقسم ولادة طبيعي، وقسم أطفال مبتسرين 25 حضانة، ويتكون الدور الثالث القسم الداخلي 113 سرير، وسكن الأطباء.


رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس سمير حماد نائب محافظ القليوبية، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، ومحمد علام نائب رئيس المدينة، وأعضاء مجلس النواب، كلا من (إبراهيم عويس، عادل عامر، ومجاهد نصار، ودرويش مرعي).

وحضر من أعضاء مجلس الشيوخ (سمير بيومي، مصطفى الطرباني).
خلال جولة محافظ القليوبية وأعضاء النواب: تسليم مستشفى القناطر العام في القريب العاجل
خلال جولة محافظ القليوبية وأعضاء النواب: تسليم مستشفى القناطر العام في القريب العاجل
خلال جولة محافظ القليوبية وأعضاء النواب: تسليم مستشفى القناطر العام في القريب العاجل
خلال جولة محافظ القليوبية وأعضاء النواب: تسليم مستشفى القناطر العام في القريب العاجل
خلال جولة محافظ القليوبية وأعضاء النواب: تسليم مستشفى القناطر العام في القريب العاجل
خلال جولة محافظ القليوبية وأعضاء النواب: تسليم مستشفى القناطر العام في القريب العاجل
خلال جولة محافظ القليوبية وأعضاء النواب: تسليم مستشفى القناطر العام في القريب العاجل
خلال جولة محافظ القليوبية وأعضاء النواب: تسليم مستشفى القناطر العام في القريب العاجل

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