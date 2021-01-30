برلمانية: افتتاح نافورة النيل تساعد على استذكار زمن الفن الجميل

السبت 30/يناير/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة

ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بأعادت شركة المقاولين العربي تشغيل نافورة النيل، بعد فترة طويلة من الإصلاح والتطوير، مشيرة إلى انه يساعد على استذكار زمن الفن الجميل، خاصة وأنها استخدمت في عدد من الأفلام القديمة أشهرها فيلم عروس النيل إنتاج عام 1963.


وقالت السيد، خلال البيان الصادر لها: إن نافورة النيل تعتبر من أقدم واحدة واكبرها في الشرق الأوسط حيث يرجع تاريخ إنشاءها إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر؛ ولكن نظرا لتعرضها للعديد من الأعطال المختلفة تم اغلاقها، وحان الوقت الان لافتتاحها مجددا، لافتا إلى أن افتتاحها يساهم بشكل كبير في استعادة التاريخ مرة أخرى وجذب للسياحه العالمية؛ لتكون واجهة سياحية مختلفة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه النافورة تساعد على جذب السياحة فضلا عن التنمية الاقتصادي للدولة، بالاضافه إلى زيادة العملة الصعبه البلاد.

ويذكر ان نافورة نهر النيل ظهرت في عدد من الأفلام القديمة أشهرها فيلم عروس النيل إنتاج عام 1963 من بطولة لبنى عبدالعزيز ورشدي أباظة، كما ظهرت في فيلم "الأيدي الناعمة" من بطولة أحمد مظهر وصباح وصلاح ذو الفقار ومريم فخر الدين، كما استعان المطرب عمرو دياب في فيديو كليب أغنية "القاهرة" مع الفنان محمد منير، وتصوير أغنية "يا بلدنا يا حلوة" وأحد الإعلانات لشركة خاصة.

وتتوسط النافورة مجرى نهر النيل، بالقرب من أرض الجزيرة بالقاهرة وهي عبارة عن طابقين، حيث كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار الساعات الماضية.

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