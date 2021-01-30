تعرّف على نتائج اليوم بالقسم الثالث بالدقهلية





إنتهت قبل قليل مباريات الجولة ١١ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث أقيمت ٧ مباريات، حيث حقق نبروه فوزا صعبا على حساب ضيفه دقادوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





بينما عاد عمال المنصورة بفوز غالى من ملعب شبان بدواى بهدفين مقابل هدف وحيد.





بينما حسم التعادل السلبى مبارة الأمير وميجاسبورت فيما حقق مياه الدقهلية الفوز على حساب ضيفه المنزلة بهدف دون مقابل .





بلقاس واصل نزيف النقاط وإكتفى بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفه كهرباء طلخا فيما عاد منية سمنود بنقطة التعادل بعدما تعادل بهدف لمثله أمام مستضيفه الخيارية بينما تعرض شربين للهزيمة أمام السنبلاوين بهدفين دون مقابل.





ت رتيب المجموعة التاسعة





1_نبروه 22 نقطة

2_شيكو 19 نقطة

3_مياة الدقهلية 19 نقطة

4_بلقاس 16 نقطة

5_شربين 14 نقطة

6_ميجا سبورت 12 نقطة

7_عمال المنصورة 12 نقطة

8_السنبلاوين 11 نقطة

9_منية سمنود 10 نقطة

10_كهرباء طلخا 9 نقاط

11_دقادوس 7 نقاط

12_الخيارية 7 نقاط

13_شبان بدواى 6 نقاط

14_المنزلة 4 نقاط