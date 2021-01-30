تعرّف على نتائج اليوم بالقسم الثالث بالدقهلية

السبت 30/يناير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب

 إنتهت قبل قليل مباريات الجولة ١١ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث أقيمت ٧ مباريات، حيث حقق نبروه فوزا صعبا على حساب ضيفه دقادوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 بينما عاد عمال المنصورة بفوز غالى من ملعب شبان بدواى بهدفين مقابل هدف وحيد.

 بينما حسم التعادل السلبى مبارة الأمير وميجاسبورت فيما حقق مياه الدقهلية الفوز على حساب ضيفه المنزلة بهدف دون مقابل .

 بلقاس واصل نزيف النقاط وإكتفى بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفه كهرباء طلخا فيما عاد منية سمنود بنقطة التعادل بعدما تعادل بهدف لمثله أمام مستضيفه الخيارية بينما تعرض شربين للهزيمة أمام السنبلاوين بهدفين دون مقابل.

 ترتيب المجموعة التاسعة 

 1_نبروه 22 نقطة 
 2_شيكو 19 نقطة 
 3_مياة الدقهلية 19 نقطة
 4_بلقاس 16 نقطة
 5_شربين 14 نقطة
 6_ميجا سبورت 12 نقطة
 7_عمال المنصورة 12 نقطة
 8_السنبلاوين 11 نقطة
 9_منية سمنود 10 نقطة
 10_كهرباء طلخا 9 نقاط 
 11_دقادوس 7 نقاط 
 12_الخيارية 7 نقاط
 13_شبان بدواى 6 نقاط
 14_المنزلة 4 نقاط
 15_الأمير 4 نقاط

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