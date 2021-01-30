توخيل: نجم تشيلسي يفتقد إلى الثقة

السبت 30/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
يعتقد توماس توخيل، مدرب تشيلسي الجديد، أن المهاجم تيمو فيرنر فقد الثقة، لأنه يفكر كثيرا في مستواه المتراجع.

وانطلق فيرنر، القادم من لايبزيج في يونيو حزيران الماضي، بقوة مع الفريق الإنجليزي، تحت قيادة المدرب السابق فرانك لامبارد، وسجل 8 أهداف في أول 13 مباراة بجميع المسابقات.

لكن بعدها، أحرز فيرنر هدفا واحدا في 16 مباراة، وأهدر ركلة جزاء ضد لوتون تاون، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأبلغ توخيل الصحفيين، قبل مواجهة بيرنلي في البريميرليج، غدا الأحد "في الوقت الحالي، يمكنني أن أرى وجهه (فيرنر) عابسا قليلا، وأستطيع رؤية الأعباء على كاهله".

وأضاف "ينشغل كثيرا بمستواه، وهذا يبين شخصيته الرائعة، ومن المهم إعادة بناء الثقة في نفسه، واستعادة الابتسامة، والتوقف عن الشك في قدراته".

وواصل "مهمتي مساعدته، وإيجاد المركز الذي يمكنه استغلال قوته فيه".

وأثيرت شكوك حول قدرة المهاجم الألماني، على اختراق الدفاعات في الأسابيع الأخيرة، لكن توخيل يريد منه التركيز في استغلال قدراته، في المناطق الهجومية.

وأوضح "إنه سريع جدا، ويحب اللعب في الخط الأخير بإيقاع سريع.. ويميل قليلا لليسار، ويمكنه تسلم الكرات في مساحات مفتوحة".

وأردف "هل يمكنه التطور واستغلال قواه في المساحات الضيقة؟ أنا مقتنع تماما بذلك، لأنه لا زال شابا ودودا، ويحرص على التعلم".

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