القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائى بمختلف أنحاء الجمهورية

السبت 30/يناير/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
كريم وزيري


إستمرارًا للحملة المكثفة التى تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية المعنية تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة التى تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم للقيام بأعمالها بمجمع مواقف المنيب والمناطق المحيطة به بإعتباره من أهم مواقف النقل الجماعى بمحافظة الجيزة لما يحتويه من خطوط مواصلات جماعية وكثافة عددية من المستخدمين يوميًا.

كما شملت أعمال التطهير والتعقيم مجمع ميناء القاهرة البرى " بالترجمان " ومحطة ركاب النقل الجماعى " بالقللى " بإعتبارهما مقصدًا رئيسيًا لكثير من المسافرين بشكل مستمر، حيث تم تطهير وتعقيم أماكن إنتظار الركاب والممرات الداخلية والعديد من المبانى فضلًا عن تطهير عدد من الأتوبيسات التى يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم وذلك لضمان سلامة المواطنين والحد من إنتشار الفيروس، كما تم تطهير محطتى مترو جمال عبدالناصر وأحمد عرابى وذلك من خلال أطقم التطهير المحمولة.

وفى نطاق المنطقة المركزية العسكرية كثفت عناصر القوات المسلحة توزيع الماسكات الطبية فى الميادين والمناطق الحيوية وذلك فى أوقات ذروة تحرك المواطنين لضمان توزيع أكبر كمية ممكنة من الماسكات، فضلًا عن فتح عدد من النقاط التى تقدم الخدمات الطبية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين فى الدم للإطمئنان على صحة المواطنين وحثهم على البعد عن التزاحم وإتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية بعدد من المحافظات التى تقع فى نطاقها، إضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة إنتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصرى العظيم.

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