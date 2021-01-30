أمطار ورياح.. تعرف على حالة الطقس من الغد وحتى نهاية الأسبوع

Advertisements

تواصل الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة أى موجة من التقلبات الجوية، والتعامل مع حالات الطقس السيئ، التى تضرب عددا من محافظات الجمهورية، والتى تشهد هطول الأمطار، لا سيما مع دخول فصل الشتاء.



ففى الوقت الذى أعلنت فيه الجهات الحكومية المختلفة، والوزارات المعنية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لمواجهة أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، تعمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تحديث توقعات وتنبؤات خبرائها لحالة الطقس بشكل يومى، حتى يتسنى للجميع الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.



يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبين الوزارات والمحافظات المختلفة، وإفادتها بحالة الطقس يوميا، حتى تتمكن من مجابهة تداعيات أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن هطول الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.



كما شدد مدبولى على ضرورة إعلان هيئة الأرصاد الجوية تنبؤاتها، وإتاحتها للمواطنين وتحديثها بشكل يومى، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.



بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللازمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الأحد 31 يناير 2021، وحتى يوم الجمعة 5 فبراير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



بداية من يوم الأحد 31 يناير 2021، وحتى يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، تشهد مصر استقرارا فى الأحوال الجوية، وارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية.



يوم الأربعاء 3 فبراير 2021:



أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.



يوم الخميس 4 فبراير 2021.



- أمطار متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.



- نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، ووشمال وجنوب الصعيد.



يوم الجمعة 5 فبراير 2021:



- أمطار متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحرى، على فترات متقطعة.



- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.